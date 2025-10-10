14:28
Общество

В Кыргызстане уточнили правила контроля за оружием и боеприпасами

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении национального контрольного списка контролируемой продукции».

Документ касается разделов, связанных с оружием и боеприпасами. В частности, внесены уточнения в части, касающиеся стрелкового оружия, его составных частей и боеприпасов.

Теперь отдельные категории служебного и гражданского оружия, а также патроны к нему будут регулироваться в соответствии с пунктом 2.22 Единого перечня товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к которым применяются меры нетарифного регулирования и ограничения.

Таким образом, определенные позиции исключаются из общего перечня продукции военного назначения, подлежащей национальному экспортному контролю, и подпадают под правила ЕАЭС.

Постановление вступает в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346695/
просмотров: 257
