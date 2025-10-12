Афиша Бишкека на неделю: кулинарный мастер-класс, кинопоказы и выставки

13 октября. Мастер-класс по приготовлению курутоба

Хочешь научиться готовить таджикское национальное блюдо курутоб? Приходи на мастер-класс, где мы шаг за шагом приготовим это культовое летнее блюдо — вкусное, сытное и душевное. Все ингредиенты и материалы включены. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ Dari, 11.00, 19.30.

14-17 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-26 октября. Выставка Джумабека Базарбаева «Под небом единым-II»

Джумабек Базарбаев продолжает традиции реалистической школы живописи. Его творческий процесс выстроен по классическим канонам: от замысла и воображаемого эскиза — к этюду, который постепенно превращается в полноценную картину. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15 октября. Танцевальное шоу FREEDOM

Коллектив Los Potros Malambo — уникальное явление в искусстве танца, сочетающее высокий профессионализм танцоров и яркую зрелищность исполнения. Это одна из самых известных групп в Аргентине! Знаменитые хореографы, братья Хавьер и Исаак Гарделья, собрали «лучших из лучших» в своем шоу Los Potros Malambo, прославив аргентинский танец на весь мир.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

15 октября. Гала-концерт Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева

В программе концерта зрителей ждут лучшие хореографические постановки из классического, народного, казахского и современного репертуара. Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева — первая и старейшая профессиональная балетная школа Казахстана,

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

15 октября. Нуки

После длительной паузы Дария Ставрович и ее команда вырываются на сцену с самым личным и бескомпромиссным релизом проекта — «Терапия». Тур станет проверкой того, как тяжелые гитарные риффы, честные тексты и фирменная эмоциональная подача работают в живом контакте с залом.

Teleport, 19.00.

15-16 октября. Кинопоказы

В среду покажут вестерн «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», а в четверг — фильм Актана Арым Кубата «Где твой дом, улитка?».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

16 октября. Благотворительный концерт «Свет надежды»

Дорогие друзья, приглашаем вас на особенный концерт, посвященный Розовому Октябрю — месяцу осведомленности о раке молочной железы. Все собранные средства будут направлены на помощь женщинам с онкологическими заболеваниями.

Дворец спорта имени Кожомкула, 17.00.

16 октября. Стендап-концерт Руслана Мухтарова

Стендап-концерт Участник комедийных ютюб-проектов Казахстана — это честные истории, острые наблюдения и искренние признания, которые звучат так, будто рассказаны на кухне батей.

16 октября . Кинопремьеры

«Аиша» (драма). 25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Однажды его друзья-сообщники предлагают ограбить благотворительный фонда, куда Арсен устраивается волонтером. Там он знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Теперь перед парнем стоит сложный выбор.

«Эки-жаш» (комедия). После тяжелой ссоры супружеская пара Эркин и Асель неожиданно просыпаются в прошлом — в 2009 году, в день своей первой встречи. Получив 48 часов, чтобы все переосмыслить, они пытаются разорвать будущие отношения между молодыми собой, считая свой брак ошибкой.



«Неизвестная история» (триллер). Этой осенью ты станешь свидетелем громкого скандала. Одна ночь, два героя, две версии. Прошлые обиды, вспышки страсти, ревности и подозрений приводят супружескую пару к трагическому финалу, оставляя зрителя гадать, кто из них тиран, а кто жертва.

«Ледяной предел» (триллер). Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.

«Опасные связи» (ужасы). Две незнакомые молодые пары забронировали один и тот же загородный особняк на уикенд, но все же решают провести выходные под одной крышей. Когда они открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.

«Кролик Момо. Большая погоня» (мультфильм). Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний.

17 октября. Концерт «СИМФОНИЧЕСКИЕ РОК-ХИТЫ»

Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Кино, БИ2 и других культовых музыкантов прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

17 октября. Кинопоказ фильма «После работы»

В октябре мы знакомимся с творчеством Мартина Скорсезе — одного из самых влиятельных американских режиссеров. Его фильмы сформировали целые поколения зрителей и вдохновили многих коллег по цеху. Регистрации на сайте ololo.go

ololoErkindik, 20.30.