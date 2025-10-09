В Бишкеке открывается выставка, посвященная творчеству Джумабека Базарбаева

В Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке 10 октября открывается выставка «Под небом единым — II», посвященная творчеству художника Джумабека Базарбаева. Об этом 24.kg сообщили в музее.

«Базарбаев продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Его творческий процесс выстроен по классическим канонам: от замысла и воображаемого эскиза — к этюду, который постепенно превращается в полноценную картину. Этот метод складывался веками в Италии, Франции и России. Первые секреты мастерства художник постиг у Кульчоро Керимбекова, выпускника Российской академии художеств, ныне Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина», — говорится в сообщении.

Фото ИЗО

Живописная манера Базарбаева отличается самобытностью. В построении композиции заметно влияние опыта, полученного на фестивале «Игры кочевников», где он выступал главным художником. Здесь, работая с масштабными пространствами при минимуме декораций, он развил конструктивное мышление, ясность образа и умение придавать каждому объекту утилитарное значение. Эти навыки органично воплотились в его станковой живописи.

В изображениях улиц и площадей Санкт-Петербурга и Казани он применяет пространственное видение, создавая архитектурные пейзажи, поражающие величием форм и ощущением живого, дышащего пространства. В своих странствиях от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга, через Кыргызстан и Татарстан Базарбаев собирает уникальные впечатления и художественные находки, открывающиеся ему под Единым небом. В его работах еще многое, что трогает душу и радует глаз. Так художник по-своему борется за мирное небо и за нашу голубую планету Земля.