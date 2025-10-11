01:21
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Джалиля, Западной, Ялтинской, Курманджан Датки;
  • 9.00-17.00 — село Верхний Орок (улица Садырбаева), жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Солнечный, улицы Трудовая, Курманалиева, Дружбы, Мира).

У кого намечается той

Назгуль Усенова 

Родилась 11 октября 1980 года. Заместитель министра энергетики КР

Памятные даты

Международный день девочек

24.kg
Фото 24.kg. Халида Шимова, серия работ «Дети»

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Сегодня в мире проживает миллиард молодых людей, включая 600 миллионов девочек-подростков. Ежедневно в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями.

Люди, которые меняли мир

Умерла оперная певица Сайра Кийизбаева

из интернета
Фото из интернета. Сайра Киизбаева

В 1988 году в возрасте 70 лет во Фрунзе скончалась кыргызская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), педагог Сайра Кийизбаева.

Родилась 24 октября (7 ноября) 1917 года в селе Токольдош.

Работала на сцене до 1972-го. Исполняла ведущие партии в национальных операх. Она первая кыргызская певица, выступавшая в партиях классического репертуара. Исполняла их на кыргызском и русском языках. Репертуар включал арии из опер, несколько сотен романсов и песен.

В 1959 году дебютировала в качестве режиссера в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР пяти созывов.

Умер поэт-импровизатор Эстебес Турсуналиев

В 2005 году в возрасте 74 лет в Бишкеке скончался акын, поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист Эстебес Турсуналиев.

Родился 5 мая 1931-го в селе Каинды.

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии. В 1976-м создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»). Народный артист СССР (1988). Снимался в кино.

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
