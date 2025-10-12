В Бишкеке 12 октября облачно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

У кого намечается той

Медер Машиев

Родился 12 октября 1970 года. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Адылбек Бийбосунов

Родился 12 октября 1976 года. Первый заместитель министра внутренних дел КР.

Валерий Кичин Родился 12 октября 1992 года. Капитан национальной сборной КР по футболу (защитник).

Памятные даты

Первые общенародные выборы президента Кыргызстана

Фото Юрия Абрамочкина

12 октября 1991-го народ выбрал Аскара Акаева президентом независимого государства.

Избранный депутатами Верховного Совета за год до этого Аскар Акаев в связи с принятием Декларации о суверенитете и независимости Республики Кыргызстан и изменением статуса республики подтвердил полномочия главы государства.

В избирательные бюллетени включили одно имя и ответы «за» и «против».

В итоге за Аскара Акаева проголосовало 95,3 процента избирателей.

Всемирный день борьбы с артритом

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996-го.

Основные цели — привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.



Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек — от младенца до старика. И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита — это профилактика.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт-сатирик Жапаркул Алыбаев

Родился в 1933 году.

Его перу принадлежит ряд прозаических произведений — рассказы, очерки, фельетоны, статьи, поэмы лирического и эпического рода.

Посвятил всю свою жизнь литературе, большую ее часть — сатире.

Первый сборник басен называется «Цветок и колючка» (1963). Затем вышли в свет сатирические книги «Пришли — ушли» (1967), «Мечта и щекотка» (1970), «Тот самый Бекиш» (1974), «Свидетель» (1979), «Язвительный смех» (1982), «Самое главное...» (1984), «Чего-то не хватало» (1988). В 1993-м издан сборник «Избранное».

Умер в 1990 году.

Родился доктор медицинских наук Медин Тыналиев

Родился в 1938 году. Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, профессор, заслуженный врач КР.

Возглавлял урологическую службу в республике и внес значительный вклад в ее развитие. Впервые изучил содержание пестицидов в пищевых продуктах, почечной ткани, крови и моче больных почечно-каменной болезнью и здоровых людей и высказал мнение о значении стойких нефротоксических пестицидов в патогенезе почечно-каменной болезни.

Опубликовано более 260 научных работ, из них 4 монографии и 20 учебных пособий. Автор девяти изобретений и девяти рационализаторских предложений.

Умер в 2001-м.

Умер Герой Советского Союза Михаил Афанасьев

Фото из интернета. Михаил Афанасьев

Родился 7 января 1923 года в селе Старая Покровка Чуйского района. Капитан Советской армии, участник Великой Отечественной войны.

Летал на самолете Ил-2. К 1945-му старший лейтенант Михаил Афанасьев был командиром авиационного звена 807-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.

На 8 января 1945 года совершил 140 боевых вылетов. На его боевом счету числились 8 уничтоженных танков, 25 автомашин, 13 орудий, 2 потопленных транспорта, 1 самолет, около 400 солдат и офицеров.

Умер в 1986-м.

