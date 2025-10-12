В Бишкеке 12 октября облачно. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.
У кого намечается той
Медер Машиев
Родился 12 октября 1970 года. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.
Адылбек Бийбосунов
Родился 12 октября 1976 года. Первый заместитель министра внутренних дел КР.
Валерий Кичин
Памятные даты
Первые общенародные выборы президента Кыргызстана
12 октября 1991-го народ выбрал Аскара Акаева президентом независимого государства.
Избранный депутатами Верховного Совета за год до этого Аскар Акаев в связи с принятием Декларации о суверенитете и независимости Республики Кыргызстан и изменением статуса республики подтвердил полномочия главы государства.
В избирательные бюллетени включили одно имя и ответы «за» и «против».
В итоге за Аскара Акаева проголосовало 95,3 процента избирателей.
Всемирный день борьбы с артритом
Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996-го.
Основные цели — привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.
Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек — от младенца до старика. И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита — это профилактика.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт-сатирик Жапаркул Алыбаев
Родился в 1933 году.
Его перу принадлежит ряд прозаических произведений — рассказы, очерки, фельетоны, статьи, поэмы лирического и эпического рода.
Посвятил всю свою жизнь литературе, большую ее часть — сатире.
Первый сборник басен называется «Цветок и колючка» (1963). Затем вышли в свет сатирические книги «Пришли — ушли» (1967), «Мечта и щекотка» (1970), «Тот самый Бекиш» (1974), «Свидетель» (1979), «Язвительный смех» (1982), «Самое главное...» (1984), «Чего-то не хватало» (1988). В 1993-м издан сборник «Избранное».
Умер в 1990 году.
Родился доктор медицинских наук Медин Тыналиев
Родился в 1938 году. Доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, профессор, заслуженный врач КР.
Возглавлял урологическую службу в республике и внес значительный вклад в ее развитие. Впервые изучил содержание пестицидов в пищевых продуктах, почечной ткани, крови и моче больных почечно-каменной болезнью и здоровых людей и высказал мнение о значении стойких нефротоксических пестицидов в патогенезе почечно-каменной болезни.
Опубликовано более 260 научных работ, из них 4 монографии и 20 учебных пособий. Автор девяти изобретений и девяти рационализаторских предложений.
Умер в 2001-м.
Умер Герой Советского Союза Михаил Афанасьев
Родился 7 января 1923 года в селе Старая Покровка Чуйского района. Капитан Советской армии, участник Великой Отечественной войны.
Летал на самолете Ил-2. К 1945-му старший лейтенант Михаил Афанасьев был командиром авиационного звена 807-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.
На 8 января 1945 года совершил 140 боевых вылетов. На его боевом счету числились 8 уничтоженных танков, 25 автомашин, 13 орудий, 2 потопленных транспорта, 1 самолет, около 400 солдат и офицеров.
Умер в 1986-м.