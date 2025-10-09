Мэрия Бишкека призывает горожан соблюдать ограничения на продажу рассыпного угля

Мэрия Бишкека приняла постановление «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха». Об этом сообщает муниципалитет.

Документ направлен на снижение загрязнения воздуха в столице и предусматривает строгие ограничения на продажу, хранение и использование рассыпного угля. Контроль за их соблюдением поручен муниципальной инспекции.

Кроме того, муниципальным администрациям и Департаменту топливно-энергетического комплекса мэрии поручено проводить разъяснительную работу среди населения о целях и содержании новых мер.

Принятые меры реализуются во исполнение постановления кабмина «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха».