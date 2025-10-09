В ДУМК выбрали авиакомпанию для перевозки паломников на хадж

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана прошло заседание Временного республиканского штаба по организации хаджа. На заседании рассматривался вопрос выбора авиакомпании для перевозки паломников. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
По итогам конкурса победителем признана авиакомпания Flyadeal. Ей предоставлено право перевозки 6 тысяч 60 граждан Кыргызстана, совершающих хадж в Королевство Саудовская Аравия.
Flyadeal
Это саудовская бюджетная авиакомпания, основанная в 2017 году и входящая в группу Saudi Arabian Airlines. Базируется в международном аэропорту имени короля Абдулазиза в Джидде. Перевозчик выполняет внутренние и международные рейсы по регионам Ближнего Востока и специализируется на доступных авиаперевозках, предлагая современный парк самолетов Airbus A320 и A320neo.