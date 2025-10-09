16:30
Общество

В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой

Сотрудники ОВД Аламединского района Чуйской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж в регионе и других областях страны. Об этом сообщили в пресс-службе УВД.

В милицию обратилась жительница села Ленинское, у которой 19 сентября неизвестные похитили из дома 700 тысяч российских рублей, 500 тысяч сомов и ювелирные изделия. Общий ущерб превысил 1 миллион сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 УК КР («Кража») . В ходе оперативных мероприятий задержаны Ю.А., 2001 года рождения, и К.С., 1964 года рождения. Оба помещены в ИВС.

По данным следствия, задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям на территории Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей, а также в Бишкеке.

Расследование продолжается.
