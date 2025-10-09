14:56
В Минстрое обсудили новые проекты детальной планировки и генпланы регионов

В Минстрое прошла техническая консультация, на которой рассмотрели проекты детальной планировки и генеральные планы, касающиеся развития городской и сельской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Баткенской области обсуждены ПДП сел Тогуз-Булак и Кара-Булак Лейлекского района, а также земельного участка в сельском округе Исхак-Полохан Кадамджайского района. Кроме того, рассмотрены Генплан села Зар-Таш и изменения в Генплан села Ат-Баши Нарынской области.

В Иссык-Кульской области внимание уделили туристической и жилой инфраструктуре: проектам застройки территории Бостери, строительству шестиэтажного жилого дома, корректировкам проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кара-Ой, а также перспективе возведения многоэтажных гостиничных комплексов в Чолпон-Ате.

Также обсуждены градостроительные инициативы в Оше и Бишкеке. В их числе — строительство новых улиц в Оше, застройка южной зоны столицы, территории, ограниченной улицами Лермонтова, Сокулукской и Ибраева, а также изменения в проекты 7-го микрорайона и прилегающих кварталов.

Кроме того, рассмотрен вопрос о разработке Генерального плана Кемина.

По итогам заседания даны рекомендации по доработке проектов с учетом градостроительных норм, экологии и перспектив развития регионов.
