Кыргызстан представил первый открытый доклад о климатических выбросах

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора представило первый Двухгодичный доклад по транспарентности. Это открытый отчет о том, что страна сделала для борьбы с изменением климата, каков объем выбросов парниковых газов, как идет подготовка к климатическим рискам и какую поддержку республика привлекает от международных партнеров.

В докладе говорится, что в 2023 году общие выбросы в республике составили 19,38 миллиона тонн углекислого газа. При этом природа Кыргызстана (леса, почва и экосистемы) поглотила 10,31 миллиона тонн CO₂.

Разница между этими величинами, так называемые нетто-выбросы, составила 9,07 миллиона тонн. Таким образом, страна имеет заметную «климатическую подушку безопасности»: наши экосистемы уже помогают сдерживать часть выбросов. Это ресурс, который необходимо беречь и наращивать.

Глава ведомства Машиев подчеркнул, что прозрачная отчетность — это фундамент доверия и практических решений.

«Первый двухгодичный доклад — не о формальностях, а о качестве управления. Мы видим, где продвигаемся быстрее, где нужны дополнительные меры и ресурсы, и можем точнее планировать — от модернизации теплосетей до защиты от паводков и селей», — отметил он.

Прозрачная отчетность является международным обязательством по Парижскому соглашению и прямым путем к привлечению ресурсов. Чем точнее и сравнимее данные, тем выше «банкоспособность» климатических проектов и доверие со стороны международных фондов и инвесторов. Прозрачность конвертируется в инвестиции в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, устойчивое водопользование и защиту от чрезвычайных ситуаций.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике Патрик Хаверман отметил, что доклад — результат подхода «всего общества»: совместной работы госорганов, ученых, бизнеса и гражданского общества.

Следующий этап — переход к реализации мер, заложенных в ОНУВ-3.0: повышение проектной готовности, развитие «зеленой» маркировки расходов и системы мониторинга.