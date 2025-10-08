18:27
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

Кыргызстан представил первый открытый доклад о климатических выбросах

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора представило первый Двухгодичный доклад по транспарентности. Это открытый отчет о том, что страна сделала для борьбы с изменением климата, каков объем выбросов парниковых газов, как идет подготовка к климатическим рискам и какую поддержку республика привлекает от международных партнеров.

В докладе говорится, что в 2023 году общие выбросы в республике составили 19,38 миллиона тонн углекислого газа. При этом природа Кыргызстана (леса, почва и экосистемы) поглотила 10,31 миллиона тонн CO₂.

Разница между этими величинами, так называемые нетто-выбросы, составила 9,07 миллиона тонн. Таким образом, страна имеет заметную «климатическую подушку безопасности»: наши экосистемы уже помогают сдерживать часть выбросов. Это ресурс, который необходимо беречь и наращивать.

Глава ведомства Машиев подчеркнул, что прозрачная отчетность — это фундамент доверия и практических решений.

«Первый двухгодичный доклад — не о формальностях, а о качестве управления. Мы видим, где продвигаемся быстрее, где нужны дополнительные меры и ресурсы, и можем точнее планировать — от модернизации теплосетей до защиты от паводков и селей», — отметил он.

Читайте по теме
Минприроды усилило контроль за соблюдением экологических правил в горах

Прозрачная отчетность является международным обязательством по Парижскому соглашению и прямым путем к привлечению ресурсов. Чем точнее и сравнимее данные, тем выше «банкоспособность» климатических проектов и доверие со стороны международных фондов и инвесторов. Прозрачность конвертируется в инвестиции в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, устойчивое водопользование и защиту от чрезвычайных ситуаций.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Кыргызской Республике Патрик Хаверман отметил, что доклад — результат подхода «всего общества»: совместной работы госорганов, ученых, бизнеса и гражданского общества.

Следующий этап — переход к реализации мер, заложенных в ОНУВ-3.0: повышение проектной готовности, развитие «зеленой» маркировки расходов и системы мониторинга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346487/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура выявила ущерб экологии Таласа на 23 миллиона сомов
От развлечения до проблемы: в Кыргызстане хотят запретить квадроциклы в горах
Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Минприроды усилило контроль за соблюдением экологических правил в горах
В Бишкеке прошли флешмоб и семинар «Эко-жизнь — для каждого»
Блогер заявил об экологической катастрофе на реке Ырдык, впадающей в Иссык-Куль
Минприроды приглашает регионы КР к участию в конкурсе «Самый чистый город»
Бишкекзеленстрой получил спецтехнику для обслуживания ирригационных сетей
Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро
Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
18:18
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэ...
18:04
В городе Манас демонтировали незаконные постройки
18:04
В Таласе построят первый 9-этажный жилой комплекс
18:00
Аэропорты Кыргызстана обслужили 4,5 миллиона пассажиров за 9 месяцев 2025 года
17:41
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку металлорганических каркасов