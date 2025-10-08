Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил благодарность Общественному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» за активную благотворительную и волонтерскую деятельность. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

По его словам, глава государства стал свидетелем поступка представителей фонда во время своей недавней поездки в горы. Президент увидел, как волонтеры фонда убирали мусор, подавая пример бережного отношения к окружающей среде.





Президент неоднократно призывал граждан беречь родную землю и начинать изменения с себя. Он особо отмечал, что настоящая любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в конкретных делах.