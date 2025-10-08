16:52
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора

Фото администрации президента КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил благодарность Общественному фонду поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках» за активную благотворительную и волонтерскую деятельность. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов.

По его словам, глава государства стал свидетелем поступка представителей фонда во время своей недавней поездки в горы. Президент увидел, как волонтеры фонда убирали мусор, подавая пример бережного отношения к окружающей среде.

По поручению Садыра Жапарова представителям фонда вручили благодарственное письмо в знак признательности за труд, неравнодушие и верность ценностям.

Президент неоднократно призывал граждан беречь родную землю и начинать изменения с себя. Он особо отмечал, что настоящая любовь к Родине проявляется не только в словах, но и в конкретных делах.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР
Основная деятельность фонда «Солнце в ладошках» — помощь маленьким детям с тяжелыми заболеваниями. При этом представители ОФ в свободное время проводят субботники в природных парках, показывая, что забота о людях и о природе — это неотъемлемая часть ответственного отношения к жизни, отметил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346481/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Садыр Жапаров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
ЮНИСЕФ впервые будет собирать пожертвования в Кыргызстане для помощи детям
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
Садыр Жапаров встретился с экс-премьером Британии Тони Блэром: что обсуждали
Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
16:48
Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек
16:46
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
16:41
Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества
16:28
Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве
16:20
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги