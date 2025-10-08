9 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9 А;

9.30-17.30 — улица Ибраимова, дом № 115;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Безымянной (часть Орто-Сайского рынка);

9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Жумабека, Эркиндик, Абдрахманова;

9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Южная БЧК, 6-я, 5-я, Шералиева, Бозболток, Чон-Арык, Баха, Садырбаева, Южная магистраль), отрезки улиц Ю. Абдрахманова, Абдумомунова, Тыныстанова;

9.00-17.00 — улица Руставели, дом № 101;

13.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Жениш, Чон-Арык, Азия, Эркин, Улан), «Киргизия» (улицы Кожомкулова, Парковая, Онежская, Корельская);

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик, Ала-Арчинская, Виноградная , Школьная, Южная, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевка айыл окмоту, заправка «Партнер нефть», ГСВ, поликлиника), жилмассивы «23ГА», «2ГА», контур 390, лазерная резка), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова);

13.00-18.00 — улица Лумумбы, дом № 78.

2 Нарынская область Нарынская область

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын;

9.00-17.00 — село Казарман.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Алымбекова, Чингиза Айтматова, МРЭО ГАИ, Крупской, 50лет Киргизии, Пушкина, Лесная, Турдалиева, Молодежная, Куренкеева, Москвиченко, Боконбаева, Мира, Юбилейная, Гагарина, Киргизская, туббольница).

4 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Берлик (улицы Школьная, Парковая, Молодежная, Почтовая, Израилова, Фабричная, Жумалы), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22 партсъезда, Ленина), Кой-Таш (улицы Проектируемая, Кул у.Кытай, Аблесова, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу К, Горная, Сегизбаева, Новая), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Исабекова, Аламединская, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Первомайская, Украинская, Пушкина, Западная), Военный городок (улица Фрунзе), Таш-Добо (СПК «Гидрогеолог»), Байтик (новостройка), Лебединовка (улицы Мамыркалиева, Мичурина, Калинина, Восточная, Сейтек, Чкалова, 8 Марта, Кирова, Луганская, Чапаева, Пионерская, 9 Мая, Комсомольская, Северная, набережная проспекты Ленина, Победы), Кок-Жар (улицы Майрам, Кыял, Мехлесхоз, Салкын).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Мира, Ленина, Бейшеналиевой, Карла Маркса, Свердлова), села Ири-Суу, Эрик-Туу, Орто-Суу.

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Кызыл-Суу (улица Жданова), Кичи-Кемин (улицы Омуралиева, Бектенова).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Нижне-Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая, Садовая, Речная), Жерказар, Дружба, Ленинское (улица Садовая);

10.00-16.00 — село Люксембург (улицы Гагарина, Токмокская).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Крупская, Чапаева), Темен-Суу (улица Красноармейская), Толок (водозабор).

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Сокулук (улицы Достук, Пионерская, Звездная, Мира, Почтовая, Фрунзе, Интернациональная, Кайназарова, Лесная, Ошская, Ленина, Сельская, Ленинградская, Комсомольская, Восточная, Первомайская, Садовая, Полярная, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, Труда, Ала-Арчинская, Гагарина, Иссык-Кульская, Спортивная, Северная, Бригада, Акимбаев, Монолит, Жетиген, Ынтымак, МТФ, Платина 1, 2, Сокулукское водохранилище, переулки Почтовый, Первомайский, Карагачевой, переулки Северный, Ленина), Романовка (улицы Фрунзе МТФ), Национальное (улицы Ключевая 1, Московская, Садовая, Новая, Разное, Кошара), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Чат-Кол (улицы Восточная, Первомайская), Саз (улица Ынтымак), Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская), село Ак-Жол (улицы Восточная, Молодежная, Фрунзе, Школьная);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Пишпек, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Учительская, Ворошилова, Молодежная, Деповская, Ала-Арчинская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная, Степная, Крупской, Садовая, Лавровых, Садовая, Бейшеналиева, Громовой, Свердлова, Комсомольская, Школьная, Крупская, Свердлова, Репина, Лавровых, Степная, Проектируемая, Школьная, Гоголя, Гагарина, Кирова, Восточная, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, Ключевая, переулок Ключевой, тупики Колхозный, Корсаковой, Крупской, Школьный, жилмассив «Поле чудес», ЦОН), Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ала-Тоо новостройка», «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Т.Усубалиев, Эгизбаев)), ДЭУ Достук (улица Достук), села Селекционное (улицы Проетируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая, Достук), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Конавалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Новая, Шарбашатская, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Кун-Туу (улицы Сон Куль, Чуй, Достук), совхоз Фрунзе (улица Юбилейная);

9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Пионерская, Комсомольская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулки Зеленый, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай (улицы Джуматаева, Токтогула), Вознесеновка (улицы Комсомольская, Фрунзе), Тельман.

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Трясина, Победы, Дунларова, Слободская, Казахстанская, район рынка, улицы Чернышевского, Береговая, Пушкина, Фабричная, Есенина, Гоголя, Логвиненко, Ломоносова, Горького, Комсомольская, Комунальная, 3-й микрорайон, дом № 25А), село Кошой, ущелье Туура-Кайын.

Иссык-Атинский РЭС