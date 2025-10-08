13:45
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона

В Сокулукском районе завершены работы по реконструкции и строительству центрального стадиона. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Проект реализован по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева под контролем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева.

В ходе реализации проекта возведен современный спортивный комплекс, соответствующий международным стандартам, с трибунами на более чем 2 тысячи зрителей.

На сегодня объект полностью готов к эксплуатации и ждет торжественного открытия, на котором будет присутствовать Камчыбек Ташиев, что делает событие особенно значимым для жителей Сокулукского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346441/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Фрунзе под Сокулуком люди не могут добраться до города — нет транспорта
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
Более 40 гектаров в Сокулуке передадут для строительства автосалона и логистики
В Кара-Суу открыли новый стадион «Манас»: приехали президент и глава ГКНБ
В Ноокате государство отстроит современный стадион
Камчыбек Ташиев на встрече РАТС ШОС: КР ведет решительную борьбу с терроризмом
Новый стадион в Бишкеке: амбиции, вызовы и перспективы
В Джалал-Абаде для президента Садыра Жапарова испекли огромный торт
В Военно-Антоновке завершено строительство проблемной школы
Завершена укладка асфальта на дороге Сокулук — Арал
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
8 октября, среда
13:29
Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель...
13:14
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
13:05
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
13:00
В Бишкеке во второй половине недели будет тепло. Прогноз погоды на 9-12 октября
12:49
В Жайылском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью