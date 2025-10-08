В Сокулукском районе завершена реконструкция центрального стадиона

В Сокулукском районе завершены работы по реконструкции и строительству центрального стадиона. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Проект реализован по поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева под контролем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева.

В ходе реализации проекта возведен современный спортивный комплекс, соответствующий международным стандартам, с трибунами на более чем 2 тысячи зрителей.

На сегодня объект полностью готов к эксплуатации и ждет торжественного открытия, на котором будет присутствовать Камчыбек Ташиев, что делает событие особенно значимым для жителей Сокулукского района.