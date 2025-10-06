Международная правозащитная организация Equality Now и «Бир Дуйно Кыргызстан» распространили совместное заявление относительно озвученной президентом КР инициативы вернуть смертную казнь.

Правозащитники считают, что Кыргызстан должен сохранить достигнутый прогресс и отказаться от возвращения смертной казни.

«Нас всех потрясло изнасилование и убийство с особой жестокостью несовершеннолетней Айсулуу. Сексуализированное насилие против детей и женщин является одной из самых тяжелых и травмирующих форм преступлений. Мы благодарим главу государства за готовность реагировать на боль и обеспокоенность общества, а также за предпринимаемые шаги по укреплению защиты женщин и детей. Вместе с тем мы убеждены, что возвращение смертной казни — не выход и не решение проблемы», — говорится в обращении.

Правозащитные организации напомнили, что Кыргызстан сделал важный шаг вперед, отменив смертную казнь в 2007 году и присоединившись ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах в 2010 году. Возвращение смертной казни противоречило бы Конституции и международным обязательствам страны, отметили авторы обращения.

«Международный опыт и исследования подтверждают: жесткость наказания сама по себе не снижает уровень сексуализированного насилия. Проблема заключается не в мягкости наказаний, а в неэффективности расследований, барьерах в доступе к правосудию и отсутствии системной профилактики. Сексуализированное насилие основывается на злоупотреблении властью, гендерном неравенстве, непризнании и неуважении равенства и равных прав женщин, замалчивании и табуированности, а также отсутствии действенных механизмов выявления и реагирования. И хотя наказания должны быть соразмерны тяжести преступления и не допускать безнаказанности, возвращение смертной казни не решит коренных проблем», — считают правозащитные организации.

Также отмечается, что в случае возвращения смертной казни существует высокий риск того, что до суда будет доходить все меньше дел. В делах об изнасиловании судьи и прокуроры будут склонны требовать неопровержимых доказательств — признания обвиняемого или прямых вещественных улик — во избежание ошибки, тогда как в таких делах чаще всего единственным ключевым доказательством остаются показания пострадавшей. В результате такие дела с высокой вероятностью будут реже доходить до суда, что лишь увеличит уровень безнаказанности, считают авторы обращения.

Правозащитники отмечают, что для эффективной борьбы с сексуализированным насилием необходимо:

реформировать законодательство и правоохранительные органы, привести УК И УПК в соответствие с международными стандартами: закрепить согласие как ключевой элемент определения изнасилования, исключить дискриминационные и устаревшие нормы;

создать систему, при которой пострадавшие не будут бояться обращаться в правоохранительные органы и будут уверены в получении помощи и защиты;

проводить эффективное расследование и правосудие; усилить подготовку следователей, прокуроров и судей; разработать специальные методические рекомендации; внедрить практику учета интересов пострадавших на всех стадиях процесса;

обеспечить доступ к правосудию и защите для пострадавших. Обеспечить юридическую, медицинскую и психологическую помощь; создать механизмы индивидуальной оценки потребностей пострадавших, включая женщин и девочек с инвалидностью;

усилить меры профилактики, включая просвещение, работу с сообществами, а также программы для молодежи и мужчин.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров поручил рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни в Кыргызстане за особо тяжкие преступления. Поводом стала трагическая гибель 17-летней Айсулуу Мукашевой, убитой с особой жестокостью в конце сентября.