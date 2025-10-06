Хадж-2026. Муфтият продлил срок регистрации некоторых паломников

Республиканский штаб по подготовке к хаджу 2026 года продлил срок регистрации паломников. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Решение принято на очередном заседании штаба. Срок регистрации в базе данных хаджа продлен до 17.00 7 октября 2025-го для тех кандидатов, которые внесли первоначальный взнос за участие в паломничестве и не успели зарегистрировать документы с 23 сентября по 2 октября.

Напомним, в стране с 23 сентября стартовал прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие паломничество, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.

Ранее КР получила от Саудовской Аравии 6 тысяч 60 квот. Количество мест в этом году в королевстве пока не утвердили.