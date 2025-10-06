16:10
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Хадж-2026. Муфтият продлил срок регистрации некоторых паломников

Республиканский штаб по подготовке к хаджу 2026 года продлил срок регистрации паломников. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Решение принято на очередном заседании штаба. Срок регистрации в базе данных хаджа продлен до 17.00 7 октября 2025-го для тех кандидатов, которые внесли первоначальный взнос за участие в паломничестве и не успели зарегистрировать документы с 23 сентября по 2 октября.

Напомним, в стране с 23 сентября стартовал прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Граждане, планирующие паломничество, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются.  

Ранее КР получила от Саудовской Аравии 6 тысяч 60 квот. Количество мест в этом году в королевстве пока не утвердили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346126/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
Хадж-2026. В Кыргызстане квота заполнилась за час
В Кыргызстане объявлен конкурс на поставку вакцин для хаджа
Муфтият объявил конкурс на пошив формы для паломников хаджа-2026
Хадж-2026. ДУМК объявило конкурс авиакомпаний на перевозку паломников
В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026
Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане
Хадж-2025. Первая группа паломников вернулась в Кыргызстан
Хадж-2025. Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию
Внимание! Саудовская Аравия вводит новые правила совершения хаджа
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
6 октября, понедельник
16:00
От развлечения до проблемы: в Кыргызстане хотят запретить квадроциклы в горах От развлечения до проблемы: в Кыргызстане хотят запрети...
15:55
Кандидатов в депутаты предупредили о штрафе за клевету
15:50
В части Бишкека 7 и 8 октября отключат газ
15:47
Глава кабмина Кыргызстана призвал усилить сдерживание роста цен на соцтовары
15:43
Премьер Франции подал в отставку спустя менее месяца после назначения