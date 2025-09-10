В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026

С 23 сентября в Кыргызстане стартует прием заявок от новых кандидатов на хадж-2026. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
Желающие совершить паломничество должны внести предварительный платеж в $2 тысячи и невозвратный сбор в 1 тысячу 200 сомов на специальный счет «Хадж-2026» в ОАО «Элдик Банк». Регистрация проводится в порядке живой очереди в зависимости от времени оплаты (на основании оригинала квитанции) и до момента заполнения квоты.
Прием платежей начнется 23 сентября и продолжится до тех пор, пока не будет полностью заполнена квота. После прием платежей прекратят.
Кандидаты, оплатившие указанную сумму, должны с 23 сентября по 2 октября представить полный пакет документов в территориальные операторы при областных и городских казыятах для регистрации.
Требования к претендентам, участвующим в электронной регистрации на хадж:
- регистрация проводится только на основании электронного паспорта или ID-карты;
- оригинал квитанции о внесении предварительного платежа в размере $2 тысяч на счет «Хадж-2026» в ОАО «Элдик Банк»;
- оригинал квитанции о внесении невозвратного сбора в размере 1 тысячи 200 сомов на тот же счет;
- заграничный паспорт;
- копия страницы электронного паспорта и загранпаспорта должна быть на одном листе;
- загранпаспорт, срок действия которого истекает до 30 ноября 2026 года, считается недействительным;
- для женщин обязательно наличие махрама;
- если женщина едет с мужем — свидетельство о браке;
- если с другим родственником-мужчиной — свидетельство о рождении;
- для женщин, рожденных в январе 1981 года, принимается копия метрики или свидетельства о браке; для рожденных в феврале того же года — только оригинал документа;
- четыре фотографии размером 3×4 (цветные, на белом фоне, на матовой бумаге);
- женщинам запрещается фотографироваться в белом или черном платке, мужчинам — в белой рубашке и с белым головным убором;
- фото, отредактированные в Photoshop, признаются недействительными;
- медицинская справка по форме № 086у (с 23 сентября 2025 года), а также справки от психиатра и нарколога об отсутствии заболеваний;
- подписанное согласие на обработку персональных данных (подпись должна соответствовать подписи в ID-карте);
- подписание договора и внесение данных в хадж-базу (подпись должна соответствовать подписи в ID-карте);
- указание размера одежды и личного номера телефона кандидата при регистрации у оператора;
- возраст претендента должен быть не менее 18 лет (граждане, которым исполнится 18 лет в 2026 году, имеют право участвовать в хадже).
Если при получении визы в базе хаджа (Masar elektroniyah) или со стороны Саудовской Аравии будут установлены дополнительные платежи для ранее совершавших паломничество граждан, то такие расходы оплачиваются кандидатом самостоятельно. Операторы обязаны ознакомить каждого такого кандидата с этой информацией и включить ее в договор.
Граждане, планирующие хадж 2026 года, обязаны пройти регистрацию в установленные сроки. Опоздавшие к регистрации не принимаются. Если в процессе приема платежей квота на хадж будет заполнена, прием средств в ОАО «Элдик Банк» прекращается.
В случае внесения изменений или дополнений к указанным требованиям будет сообщено дополнительно.