За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни

После убийства 17-летней девушки, которое вызвало широкий резонанс в стране, президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил разработать законопроект о возвращении смертной казни за убийство с особой жестокостью в отношении детей и женщин, связанное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

24.kg опросило граждан Бишкека, чтобы узнать, поддерживают ли они эту инициативу.

Другие выразили опасения из-за возможных ошибок следствия: «Могут казнить совершенно невиновного человека. Есть такой риск, поэтому нет».

По словам граждан, данный закон противоречит моральным принципам.

При этом были и сторонники жесткой меры, поддерживающие слова президента: «Это необходимо. У нас много преступлений совершаются и остаются безнаказанными. Главное — необходимо выработать механизм, чтобы невиновные не пострадали».

Некоторые считают, что вопрос остается спорным: «Для семьи казнь пострадавшей может быть оправдана, но для самого преступника это слишком легкое наказание. Пожизненное заключение кажется более справедливым».