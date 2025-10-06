13:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни

После убийства 17-летней девушки, которое вызвало широкий резонанс в стране, президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил разработать законопроект о возвращении смертной казни за убийство с особой жестокостью в отношении детей и женщин, связанное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

24.kg опросило граждан Бишкека, чтобы узнать, поддерживают ли они эту инициативу.

Некоторые жители столицы высказались довольно резко о применении смертной казни: «Это неприемлемо для Кыргызстана. У нас не так много преступности, чтобы вводить такую меру. Страна развивается, жизнь становится лучше. Абсолютно нет».

Другие выразили опасения из-за возможных ошибок следствия: «Могут казнить совершенно невиновного человека. Есть такой риск, поэтому нет».

По словам граждан, данный закон противоречит моральным принципам.

При этом были и сторонники жесткой меры, поддерживающие слова президента: «Это необходимо. У нас много преступлений совершаются и остаются безнаказанными. Главное — необходимо выработать механизм, чтобы невиновные не пострадали».

Некоторые считают, что вопрос остается спорным: «Для семьи казнь пострадавшей может быть оправдана, но для самого преступника это слишком легкое наказание. Пожизненное заключение кажется более справедливым».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346069/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Смертная казнь в мире: список стран, где она еще применяется
Эксперт Кадыр Маликов поддержал инициативу о возвращении смертной казни в КР
Смертной казни нет места в 2025 году — Верховный комиссар ООН по правам человека
Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры
Жители Иссык-Куля выставили ультиматум властям — требуют ввести смертную казнь
Назгуль Турдубекова: Смертная казнь — это не решение от тяжких преступлений
Ввести смертную казнь за преступления против жизни предлагают в КР
Смертную казнь за убийства в Вашингтоне ввел своим указом Дональд Трамп
Три четверти украинцев согласны заморозить конфликт по нынешней линии фронта
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
6 октября, понедельник
12:51
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни За или против? Что думают граждане о законе о смертной...
12:43
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
12:35
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
12:32
На строительство детсада в селе Кара-Булак выделят больше 100 миллионов сомов
12:30
«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов