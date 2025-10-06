Новый аэровокзал международного аэропорта «Манас» обещают сдать в 2026 году. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев и председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов провели выездной мониторинг строительства объекта.

Они обсудили ключевые этапы реализации проекта, темпы возведения здания, а также меры по обеспечению качества и соблюдению сроков.

Согласно плану, строительство современного терминала завершится летом 2026 года. После ввода в эксплуатацию аэропорт «Манас» станет более комфортным и функциональным, соответствуя международным стандартам обслуживания пассажиров, отмечает пресс-служба ОАО.

Напомним, в связи с проведением строительных и ремонтных работ, вход в здание аэровокзала временно ограничен — доступ разрешен только пассажирам. Для удобства встречающих и провожающих информационные табло о вылетах и прилетах размещены перед главным входом.