08:18
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Новый аэровокзал международного аэропорта «Манас» обещают сдать в 2026 году

Новый аэровокзал международного аэропорта «Манас» обещают сдать в 2026 году. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев и председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов провели выездной мониторинг строительства объекта.

Они обсудили ключевые этапы реализации проекта, темпы возведения здания, а также меры по обеспечению качества и соблюдению сроков.

Согласно плану, строительство современного терминала завершится летом 2026 года. После ввода в эксплуатацию аэропорт «Манас» станет более комфортным и функциональным, соответствуя международным стандартам обслуживания пассажиров, отмечает пресс-служба ОАО.

Напомним, в связи с проведением строительных и ремонтных работ, вход в здание аэровокзала временно ограничен — доступ разрешен только пассажирам. Для удобства встречающих и провожающих информационные табло о вылетах и прилетах размещены перед главным входом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346051/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
В аэропорту «Манас» проверили качество нового асфальта на взлетной полосе
В аэропорту «Манас» в связи с ремонтом временно действует только один вход
Минстрой показал, как идет реконструкция международного аэропорта «Манас»
BSZ — новый код «Манаса»: забудьте об Аляске, он только у нашего аэропорта
Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ
В аэропорту «Манас» появится мультимодальный логистический и E-Commerce-хаб
Манасбек Самидинов: Важно обеспечить высокое качество строительства аэропортов
За восемь часов так и не улетели — что случилось с рейсом Avia Traffic в Москву
В аэропорту «Манас» откроются чартерные рейсы грузового самолета из КНР
Вход в здание аэровокзала международного аэропорта «Манас» временно изменен
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
Гражданам РФ&nbsp;до&nbsp;14&nbsp;лет запретят въезд в&nbsp;Кыргызстан без загранпаспорта Гражданам РФ до 14 лет запретят въезд в Кыргызстан без загранпаспорта
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
6 октября, понедельник
08:18
Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире Cyber Kün Кыргызстанцы вошли в тройку сильнейших на турнире Cyber...
08:02
Новый аэровокзал международного аэропорта «Манас» обещают сдать в 2026 году
07:44
В районе древних поселений, обнаруженных в Кочкор-Баши, проведут реставрацию
05:12
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 октября: ночью будет холодно
20:26
Поставки «Томагавков» Киеву приведут к разрушению отношений РФ с США — Путин
19:45
К 2035 году дата-центры будут потреблять 1600 тераватт-часов электроэнергии
19:12
Казанский полумарафон. Нурсултан Кенешбеков снова обновил рекорд Кыргызстана
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, концерты и выставки