Молодой фермер из Кыргызстана получил награду ФАО в Будапеште

В рамках проведения 44-й сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству в Будапеште (Венгрия) Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) наградила трех молодых фермеров за их выдающиеся достижения.

Как сообщили в представительстве ФАО в Кыргызстане, одним из награжденных стал Руслан Кубанычбеков.

Отмечается, что кыргызстанец получил признание за развитие сельского сообщества. Он вернулся в свое село Жангак в Джалал-Абадской области и стал первопроходцем в выращивании малины, арбузов и черешни.





Вместе со своей семьей он разработал и внедрил инновационную технологию производства биогумуса — органического удобрения из навоза и отказался от использования химических удобрений.

«Это не только значительно повысило урожайность, но и сделало Руслана примером для подражания. Он вдохновил более десяти односельчан заняться собственным хозяйством и использовать экологически чистые методы», — отметили в ФАО.

В сезон малины он организует временную работу, помогая семьям повышать свой доход, тем самым помогая решить проблему с нехваткой рабочих мест в родном селе.