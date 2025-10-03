Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс на сделку с Израилем

Президент США заявил, что добьется мира на Ближнем Востоке «так или иначе» — независимо от ответа ХАМАС на мирный план, который предложил Трамп, пишет Meduza.

Лидер Соединенных Штатов пригрозил палестинскому движению «невиданным адом», если оно не использует этот «последний шанс». Трамп ждет ответа ХАМАС до 18.00 5 октября (01.00 по Москве, 6 октября).

План Трампа по завершению войны в секторе Газа представили 29 сентября. Среди прочего он предполагает, что ХАМАС отстранят от власти, но членов движения, которые согласятся разоружиться, ждет амнистия. Власти Израиля план одобрили.