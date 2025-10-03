19:03
Общество

МВД КР призывает граждан незамедлительно сообщать о случаях домашнего насилия

Министерство внутренних дел Кыргызстана распространило СМС-сообщение с призывом обращаться в правоохранительные органы при фактах домашнего насилия.

В ведомстве подчеркнули, что граждане, ставшие жертвами или свидетелями физического, психологического, экономического насилия, плохого обращения или преследования, должны незамедлительно звонить в службу 102.

МВД напомнило: применение насилия в отношении членов семьи или близких родственников влечет ответственность по закону, вплоть до ареста.

«Если вы или ваши близкие сталкиваетесь с домашним насилием — не молчите! Помощь рядом», — говорится в обращении министерства.
