Фото из интернета. Дроны под контроль, новые сборы для авиакомпаний: в КР изменили Воздушный кодекс

В Кыргызстане принят закон, который вносит масштабные изменения в регулирование гражданской авиации. Документ подписан президентом Садыром Жапаровым, меняет Воздушный кодекс, а также вносит поправки в Бюджетный кодекс и Кодекс о неналоговых доходах. Основная цель реформы — усилить контроль за безопасностью полетов, урегулировать использование беспилотных аппаратов и обеспечить устойчивое финансирование авиационной отрасли.

Одним из ключевых нововведений стали строгие правила для дронов. Теперь они смогут подниматься в воздух только при наличии разрешения органа гражданской авиации. Полеты беспилотников рядом с охраняемыми объектами будут возможны лишь после согласования с соответствующими службами. По словам разработчиков, это необходимо для защиты национальной безопасности и предотвращения несанкционированных съемок или угроз.

Серьезные изменения коснулись и авиакомпаний. Для получения сертификата эксплуатанта перевозчик должен иметь как минимум два самолета для пассажирских перевозок или один — для грузовых. Кроме того, фирма обязана представить подробный финансовый план, подтвердить наличие подготовленного персонала, оборудования, помещений и страховых гарантий.

Нарушение условий может привести к приостановке или аннулированию лицензии. Также в законе закреплено, что иностранные пилоты могут работать в кыргызстанских авиакомпаниях лишь временно — не более двух лет и только при отсутствии местных специалистов.

Отдельный блок поправок посвящен расследованию авиационных происшествий. Создаваемые комиссии теперь работают независимо от других органов и получают неограниченный доступ к информации, включая данные бортовых самописцев. При этом запрещено разглашать фамилии участников происшествий или публиковать записи переговоров экипажа.

Важные изменения коснулись и медицинских требований.

Летный состав и диспетчеры смогут выходить на смену только при наличии медицинского заключения из специализированных сертифицированных центров.

Государство также установило, что сертификация авиакомпаний, аэродромов, учебных центров и даже отдельных сотрудников будет проводиться за плату. Для этого вводятся новые сборы за сертификацию и надзор, а также обязательные отчисления организаций гражданской авиации на развитие отрасли.

Закон вступит в силу через два месяца.