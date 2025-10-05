В Бишкеке 5 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Чортекова);

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Жазыйра).

Памятные даты

День работника образования Кыргызской Республики

Профессиональный праздник работников образования отмечался в Кыргызстане с 1965 года в первое воскресенье октября, но в 2014-м постановлением правительства его решено отмечать 5 октября, которое в более чем ста странах отмечается как День учителя.

Это праздник более 1,6 миллиона работников образования — воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей средних школ, лицеев, преподавателей колледжей, профессиональных училищ, вузов, педагогов внешкольных и других воспитательных учреждений, сотрудников Министерства образования и его структурных подразделений.

День работников уголовного розыска Кыргызской Республики

История возникновения подразделения берет свое начало с 1918-го, когда 5 октября коллегия НКВД РСФСР утвердила положение о советском уголовном розыске, в котором указывалось, что УР создается «для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Сотрудники службы ежегодно раскрывают почти 70 процентов уголовных дел: убийства, разбои, занимаются поиском без вести пропавших граждан и преступников.

День Оша

Фото пресс-службы Оша. Южная столица празднует день города, 2017 год

Ош — один из древнейших центральноазиатских городов. Точная дата его возникновения неизвестна, но постановлением государственной администрации города от 23 марта 2001-го установлено ежегодное проведение Дня города 5 октября.

В этот день во всех парках и скверах проводятся праздничные мероприятия. В 2022-м в связи с событиями в Баткенской области в Оше принято решение об отмене всех праздничных мероприятий до конца года.

В районе села Нура произошло сильное землетрясение

Фото reporter.kg. Село Нура после землетрясения

В 2008 году в 21.52 подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера унесли жизни 75 человек, из которых 42 оказались детьми. Разрушено 144 здания. В больницы попали 93 ребенка и 49 взрослых. Землетрясение также ощущалось в Таджикистане, Узбекистане и Китае.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдухалим Раимжанов

Фото из интернета. Абдухалим Раимжанов

Родился 5 октября 1943 года в селе Уч-Коргон Баткенской области. Советский, кыргызский гематолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель гематологической службы Кыргызской Республики, создатель Кыргызского научного центра гематологии, заслуженный врач Киргизской ССР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик НАН КР.

Подготовил доктора и 12 кандидатов наук. Автор 305 научных трудов, в том числе 14 монографий и 34 учебно-методических рекомендаций.

