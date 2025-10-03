Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, опера-дастан и кинопоказы

Театры

4 октября. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00. 4 октября. Опера-дастан «Ак-Мөөр» Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

5 октября. Драма «Свидание с сыном»

Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

5 октября. Балет Лебединое озеро

Вас ждут живое звучание симфонического оркестра, великолепные декорации, создающие магию спектакля, игры света и теней. Этот вечер — больше, чем просто балет. Это возможность прикоснуться к вечной классике, ощутить силу искусства и насладиться высоким мастерством артистов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

7-10 октября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

4-5 октября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

4 октября. Концерт Ильяза Абдыразакова

Ильяз исполнит любимые хиты, которые мы знаем наизусть, которые вызывают мурашки и будят в душе самые теплые воспоминания. Его песни давно стали частью нашей жизни — искренние, душевные и близкие каждому.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

5 октября. Концерт «Добрые песни старого кино»

Под живое исполнение прозвучат бессмертные мелодии советского кинематографа — песни, с которыми росли поколения. От лиричных баллад до героических гимнов — каждая композиция наполнена теплом, искренностью и неподдельными чувствами.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова. 18.30.

4-5 октября. Киноклуб

В субботу покажут фильмы «Касабланка» и «Похитители велосипедов», в воскресенье — первые серии сериалов «Черное зеркало» и «Чернобыль». После каждого фильма — обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 16.30, 18.00 (воскресенье).

Лекции, мастер-классы

4 октября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

4 октября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

4-5 октября. Мастер-классы

В месяц открытых дверей в музеях страны КНМИИ проведет мастер-классы по графике, также состоится лекция Шараре Баджрачарья (Непал). Будут и обзорные экскурсии.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00, 14.00.

Для детей

4 октября. Детская шоу-программа «Азотное шоу»

Подготовили интересное мероприятие, где каждый ребенок сможет принять участие, повеселиться и поиграть в активные игры.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

4-5 октября. Детские шоу

В субботу состоится мастер-класс «Арт-осень», в воскресенье детей будет ждать шоу-программа «Веселая осень».

ДТЦ «Таш-Рабат», 15.00 (суббота), 14.00 (воскресенье).

4-5 октября. Спектакли «Саламатсызбы!» и «Алиса в стране чудес»

«Саламатсызбы!» — интерактивное представление о вежливости.

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

5 октября. Сказка «Как акуленок маму спас»

Это история о смелом и отважном акуленке, который, несмотря на свой юный возраст, готов на все ради своей мамы. Полная опасностей и неожиданных поворотов, эта сказка научит дружбе, смелости и тому, как важно помогать своим близким. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

5 октября. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.