Национальный центр онкологии закупит рентген-аппараты

Национальный центр онкологии и гематологии объявил тендер на закупку рентген-аппаратов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 77,2 миллиона сомов.

Среди лотов:

  • цифровой комплекс для рентгеноскопии и рентгенографии общего назначения (40 миллионов сомов);
  • мобильный цифровой рентген-аппарат (10,4 миллиона сомов);
  • цифровой рентген-аппарат по типу U-дуги (12,3 миллиона сомов);
  • цифровой рентген-аппарат по типу С-дуги (14,5 миллиона сомов).

Предложения поставщиков принимаются до 17 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345679/
