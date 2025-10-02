Национальный центр онкологии закупит рентген-аппараты

Национальный центр онкологии и гематологии объявил тендер на закупку рентген-аппаратов. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 77,2 миллиона сомов.

Среди лотов:

цифровой комплекс для рентгеноскопии и рентгенографии общего назначения (40 миллионов сомов);

мобильный цифровой рентген-аппарат (10,4 миллиона сомов);

цифровой рентген-аппарат по типу U-дуги (12,3 миллиона сомов);

цифровой рентген-аппарат по типу С-дуги (14,5 миллиона сомов).

Предложения поставщиков принимаются до 17 октября.