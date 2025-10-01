Как будет выглядеть президентский лицей «Акылман» в Манасе

В городе Манас планируют строительство президентского лицея «Акылман». Эскизный проект комплекса уже подготовлен. Об этом сообщили в мэрии города.

Лицей возведут на улице Азимова. Общая площадь участка составит 2,4 гектара. Согласно проекту, там появится трехэтажное учебное здание на 360 мест, спортивный зал, 25-метровый бассейн, общежитие на 420 мест, актовый зал на 280 мест, а также 25 квартир для преподавателей.

В августе сообщалось, что Департамент капитального строительства объявил тендер на подготовку проектно-сметной документации строительства президентского лицея «Акылман» в Манасе. На эти нужды планируется потратить 12 миллионов 411 тысяч 68 сомов.