В Кыргызстане обсудили вопросы развития экологического правосудия

В Иссык-Кульской области состоялся национальный форум судей «Экологическое правосудие: вызовы и перспективы».

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев отметил, что экологические/климатические изменения все острее отражаются на жизни людей, а экологические вызовы не признают государственных границ.

«Чистая вода, воздух, сохранение лесов и горных экосистем — это не только природные ресурсы, это также фундамент здоровья, безопасности и устойчивого развития.

Экологическая справедливость — это прежде всего вопрос защиты фундаментальных прав человека. Конституция гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду. Но, чтобы это право было реальным, нужны работающие механизмы защиты. И здесь одна из ключевых ролей принадлежит судебной власти.

При этом мы не можем рассматривать экологические права в отрыве от международных стандартов. Кыргызстан является участником целого ряда международных договоров, которые задают высокую планку для защиты окружающей среды и прав человека», — сказал он.

Как отметила постоянный представитель ПРООН в КР Александра Соловьева, наша страна демонстрирует устойчивый прогресс в укреплении экологической справедливости.

«Принятие постановления пленума Верховного суда стало важным шагом к обеспечению единообразного применения экологического законодательства. ПРООН поддерживает эти усилия, содействуя межведомственному взаимодействию и развитию правовой инфраструктуры, необходимой для перехода к зеленой экономике, защиты биоразнообразия и повышения климатической устойчивости в соответствии с Национальной программой развития до 2030 года», — подчеркнула она.

Фото Верховного суда. Форум по экоправосудию

Председатель правления Ассоциации судей КР Алмазбек Кудайбергенов выразил надежду на то, что по итогам обсуждений выработают конкретные предложения, которые лягут в основу рекомендаций по совершенствованию судебной практики в области охраны окружающей среды, а также стимулируют разработку новых образовательных программ и методических материалов для судей.

«Мы стоим перед выбором: реагировать на последствия экологических катастроф или быть проактивными — принимать решения, которые предупреждают риски и способствуют устойчивому развитию. Именно суды могут и должны стать той силой, которая обеспечивает баланс интересов в обществе», — сказал он.

В ходе пленарных и панельных дискуссий обсуждались вопросы климатической справедливости, проблемы воздействия пестицидов, правовое регулирование использования пластика, а также защита экологических правозащитников.

По итогам форума выработаны рекомендации, направленные на совершенствование судебной практики по делам, связанным с охраной окружающей среды, развитие правовой инфраструктуры в сфере экологического правосудия, укрепление межведомственного взаимодействия и интеграцию международных стандартов в национальную систему.

Мероприятие завершилось принятием выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию экологического правосудия в КР.