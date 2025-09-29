00:32
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 1/1 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Фирсова, Карагачевой, Елебесова, Щербакова, переулки Озерный, Кукурузный, Чаткальский, Сулюктинский, Аральский, часть Карагачевой рощи;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Алтын-Ордо, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я);
  • 9.00-17.00 — улица Джунусалиева, дом № 62, отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Исанова, Манаса;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Таалай, Улана, Карельская, Онежская), улица Васильева, дом № 248а, отрезки улиц Кулиева, Тынчтык, Максат, Тулебердиева, Чуй-41, 45, село Маевка, отрезки переулков Барскаунского, Беш-Кунгейского, Аксайского, Боомского, улиц Бухарской, Сары-Челекской, Дубосековской, Нурекской, Бельской, Набережной, Ракетной.

  • 9.00-20.00 — район, ограниченный улицей Анкара, ВБЧК, рекой Аламедин, линией железной дороги и улицей Октябрьской.

У кого намечается той

Жоламан Шаршенбеков

Родился 29 сентября 1999 года. Бронзовый призер Олимпиады в Париже по греко-римской борьбе.

uww.org
Фото uww.org. Жоламан Шаршенбеков

Памятные даты

Всемирный день сердца

Впервые проведен в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Первоначально День сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011-го у него фиксированная дата — 29 сентября.

Цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире.


По данным Всемирной федерации сердца, 80 процентов случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
