Блогер заявил об экологической катастрофе на реке Ырдык, впадающей в Иссык-Куль

Блогер Паша Глобус рассказал о новой экологической проблеме в Кыргызстане. Он рассказал 24.kg, что три года в русле реки Ырдык, впадающей в озеро Иссык-Куль недалеко от Каракола, добывают песок и щебень.
«Обрушения берегов уже настолько серьезные, что подошли вплотную к домам села Ирдык. До разрушения жилищ осталось всего около 20 метров», — говорит автор ролика.
Местные жители подтверждают: ежедневно из реки вывозят от 100 до 150 машин песчано-гравийной смеси. Это приводит к изменению русла, обвалам берегов, обмелению колодцев и загрязнению воды. «Как можно привлекать туристов, если нарушаются простейшие нормы экологии?» — задается вопросом блогер.