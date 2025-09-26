Блогер заявил об экологической катастрофе на реке Ырдык, впадающей в Иссык-Куль

Блогер Паша Глобус рассказал о новой экологической проблеме в Кыргызстане. Он рассказал 24.kg, что три года в русле реки Ырдык, впадающей в озеро Иссык-Куль недалеко от Каракола, добывают песок и щебень.

«Обрушения берегов уже настолько серьезные, что подошли вплотную к домам села Ирдык. До разрушения жилищ осталось всего около 20 метров», — говорит автор ролика.

Местные жители подтверждают: ежедневно из реки вывозят от 100 до 150 машин песчано-гравийной смеси. Это приводит к изменению русла, обвалам берегов, обмелению колодцев и загрязнению воды. «Как можно привлекать туристов, если нарушаются простейшие нормы экологии?» — задается вопросом блогер.

В видео он также напомнил, что еще в декабре 2017 года премьер-министр Сапар Исаков поручил запретить разработку нерудных материалов в руслах рек и отозвать выданные лицензии. Однако, по словам блогера и жителей села, добыча продолжается, несмотря на запрет.