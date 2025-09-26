11:17
Общество

Салкын-Торский природный парк передан в ведение управделами президента

Фото из интернета. Салкын-Торский госприродный парк передан в ведение управделами президента

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о передаче государственного природного парка «Салкын-Тор», который ранее находился в ведении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, в распоряжение управления делами президента.

Как отмечено в документе, вместе с парком в ведение управления переходят имущественный комплекс, а также штат сотрудников: 7 основных работников и 4 технических и обслуживающих. При этом сохраняются действующие условия оплаты труда.

Поручено также провести перерегистрацию учреждения и все сопутствующие организационные мероприятия.

Постановление вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344984/
просмотров: 418
