Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке

Кыргызстанцам, оплатившим взносы за хадж в «Элдик Банке», разъяснили порядок дальнейших действий.

Теперь паломники должны полностью зарегистрироваться у региональных операторов и сдать все необходимые документы. После этого будет составлен единый электронный список. В нем укажут, кто получил право на поездку в хадж в 2026 году, а кто остается в очереди.

Списки будут формироваться в порядке очередности — по времени, когда внесена оплата.

Подчеркивается, что информация касается только тех граждан, которые произвели оплату именно 23 сентября 2025-го.