09:43
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Общество

Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке

Кыргызстанцам, оплатившим взносы за хадж в «Элдик Банке», разъяснили порядок дальнейших действий.

Теперь паломники должны полностью зарегистрироваться у региональных операторов и сдать все необходимые документы. После этого будет составлен единый электронный список. В нем укажут, кто получил право на поездку в хадж в 2026 году, а кто остается в очереди.

Списки будут формироваться в порядке очередности — по времени, когда внесена оплата.

Подчеркивается, что информация касается только тех граждан, которые произвели оплату именно 23 сентября 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344981/
просмотров: 148
Версия для печати
Материалы по теме
Хадж-2026. В Кыргызстане квота заполнилась за час
В Кыргызстане объявлен конкурс на поставку вакцин для хаджа
Муфтият объявил конкурс на пошив формы для паломников хаджа-2026
Госрегистр призвал граждан пользоваться онлайн-услугами, чтобы избежать очередей
Хадж-2026. ДУМК объявило конкурс авиакомпаний на перевозку паломников
В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026
Избежать хаос. Утвердить порядок паломничества в Мекку намерены в Кыргызстане
Женщина устроила дебош в республиканском центре «СПИД» из-за очереди
Хадж-2025. Первая группа паломников вернулась в Кыргызстан
Хадж-2025. Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
09:32
В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных авто с кодом «10» В Кыргызстане ограничили продажу и вывоз легализованных...
09:25
Хадж-2026: паломники смогут определять свой статус в электронном списке
09:23
Евро, российский рубль и юань подешевели к сому. Курс валют на 26 сентября
09:21
В Алматы прилетел голливудский актер Джеки Чан
09:14
Производство пищевых продуктов в КР растет и составило более 46 миллиардов сомов