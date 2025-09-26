Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб это традиционное блюдо

Турция отозвала заявку на признание донер-кебаба традиционным блюдом в споре с Германией. Об этом сообщает Bild.

«Заявка на регистрацию донера в качестве гарантированного традиционного фирменного блюда отозвана 23 сентября 2025 года. Это автоматически означает прекращение процесса регистрации», — подтвердили в Еврокомиссии.

Германия — лидер в ЕС по продаже донера. Если бы Брюссель одобрил эту заявку, все кафе-донерные были бы обязаны придерживаться определенных правил — некоторые блюда больше не могли бы называться донером — к примеру из-за фарша и соуса.

Донер — это популярное блюдо не только в Турции или Германии. Мясо часами жарят на специальном вертеле и срезают, когда оно становится хрустящим. В Турции это блюдо изначально готовили из баранины и подавали только на тарелке. В 1970-х годах турецкие иммигранты в Берлине решили подавать его в пите и немного изменили рецепт.

Отказ от заявки завершает трехлетний спор, в ходе которого Анкара настаивала на строгих рецептурах. В случае ее победы в Германии нельзя было бы продавать популярные разновидности с телятиной, овощами и разнообразными соусами.

Против ограничений категорически выступала Германия, указав, что под угрозой оказались бы около 18,5 тысячи точек общественного питания.