Садыр Жапаров заявил о курсе на инновации и сохранение традиций

В Бишкеке 2 апреля прошел национальный форум «Уңгужол: маданий-руханий жаңылануу» («Доктрина: культурно-духовное обновление»), собравший представителей творческой и научной интеллигенции со всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Садыр Жапаров в своем обращении к участникам отметил, что в условиях стремительных глобальных изменений важно сочетать научные достижения с сохранением культурного наследия и развивать страну на основе инноваций.

Текст обращения главы государства зачитал государственный секретарь Арслан Койчиев.

Форум стал площадкой для обсуждения вопросов культурного и духовного развития, а также роли науки и образования в формировании будущего Кыргызстана.