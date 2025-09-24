Стадион, детсад и дороги. Мэр Бишкека проверил строящиеся объекты

Мэр Айбек Джунушалиев проверил ход ремонтных работ объектов в городе. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Глава города посетил проспект Дэн Сяопина, где проводится реконструкция дороги и тротуара от улицы Фучика до улицы Алыкулова (северная сторона). Параллельно заменяются и водопроводные сети.

Бишкекскому городскому управлению по градостроительству и архитектуре поставлена задача рассмотреть вопрос проектирования под благоустройство и озеленение участок проспекта Дэн Сяопина от Патриса Лумумбы до Алыкулова.

Также мэр проверил ход реконструкции малой аренды стадиона Долона Омурзакова, где поручено ускорить работу, обратить внимание на качество и комфортность трибун, озеленение территории.

В микрорайоне «Восток-5» на улице Армейская, 10/3 активно ведется ремонт детского сада. Мэр отметил хорошее качество и безопасность материалов, в также эстетическое оформление здания.

По информации акима Свердловского района, открыта электронная очередь, на сегодняшний день записались 150 детей. Проектная мощность рассчитана на 560 детей, 14 групп.