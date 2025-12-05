10:41
Общество

Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов

Охват дошкольным образованием в Кыргызстане составил 50 процентов. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, в 2024/25 учебном году охват детей всеми видами и формами дошкольного образования с учетом предшкольной подготовки составил 44,3 процента. Ставится цель довести этот показатель до 60 процентов в ближайшие годы.

Уточняется, что в 2025-м возвращено 25 зданий детских садов, ранее незаконно приватизированных, для работы по прямому назначению.

Завершена работа по созданию 560 дошкольных образовательных организаций (500 детсадов краткосрочного пребывания и 60 центров развития в регионах республики).

В Минпросвещения добавили, что в системе образования внедрена современная цифровая инфраструктура, объединяющая ключевые государственные сервисы в единую экосистему.

Портал «Билим» — это современная цифровая платформа, которая обеспечивает централизованный и удобный доступ ко всем основным государственным сервисам в сфере образования. Через портал теперь осуществляются запись в школы, детские сады, профессиональные лицеи, а также процедуры лицензирования частных образовательных организаций и другие государственные услуги в сфере образования. Пользователи могут подавать заявления дистанционно и отслеживать статус заявок.

Портал доступен по адресу bilim.gov.kg.
