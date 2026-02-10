Государству вернули здание детсада в Кызыл-Кие

В Кызыл-Кие Баткенской области на баланс государства возвращено здание детского сада, сообщает ГКНБ.
По его данным, в 1996 году здание детсада общей площадью 533,3 квадратных метра вместе с земельным участком площадью 2,2 тысячи квадратных метров в обход действующего на тот момент Указа президента № УП-37 от 1995-го незаконно вывели в частную собственность акционерному обществу «Нур-КМ».
В результате оперативных мероприятий хозяин социального объекта, осознавая незаконность владения, добровольно изъявил желание передать государству здание детского сада вместе с земельным участком.