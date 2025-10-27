11:03
Общество

Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее

Школы и детсады в Бишкеке станут доступнее. Об этом говорится в проекте генерального плана столицы до 2050 года.

Согласно документу, в настоящее время на территории города функционируют 118 муниципальных дошкольных образовательных организаций (ДОО) общей проектной вместимостью около 20 тысяч мест.

Расчет нормативной потребности в местах в муниципальных детсадах на 2050-й произведен на основании:

  • ­нормативного показателя 53 места на 1 тысячу человек (исходя из числа детей от двух до пяти лет и 85-процентной обеспеченности детей местами в ДОО);
  • ­территориальной доступности объектов — 300 метров.

Проектом генплана столицы предусмотрено размещение ориентировочно:

  • ­105 детсадов проектной мощностью более 29,3 тысячи мест в Ленинском районе;
  • ­120 детсадов проектной мощностью более 33,5 тысячи мест в Октябрьском районе;
  • ­85 детсадов проектной мощностью более 23,9 тысячи мест в Первомайском районе;
  • ­61 детсада проектной мощностью 17 тысяч мест в Свердловском районе.
Таким образом, общее количество муниципальных детсадов в Бишкеке к 2050 году достигнет примерно 410 объектов проектной вместимостью более 101,8 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что в очереди на детсады в городе числится около 35 тысяч детей. 

Что касается школ, то сегодня в столице работает 117 муниципальных общеобразовательных организаций общей проектной вместимостью 102,7 тысячи мест.

Расчет нормативной потребности в местах в муниципальных школах на 2050-й произведен на основании и с учетом:

  • ­нормативного показателя 153 места на 1 тысячу человек (исходя из обеспеченности местами: 100 процентов детей с 1-го по 9-й класс и 75 процентов детей с 10-го по 12-й класс и возрастной структуры населения от 6 до 17 лет);
  • территориальной доступности объектов — 750 метров (500 метров для начальной школы);
  • односменной работы общеобразовательных организаций.

Проектом генплана предусмотрено размещение ориентировочно:

  • ­59 школ более чем на 64,8 тысячи мест в Ленинском районе;
  • ­62 школ более чем на 68,1 тысячи мест в Октябрьском районе;
  • ­35 школ более чем на 38,2 тысячи мест в Первомайском районе;
  • ­18 школ более чем на 20 тысяч мест в Свердловском районе.

Таким образом, общее количество муниципальных общеобразовательных организаций в Бишкеке к 2050 году составит 291 объект на 293,8 тысячи мест.

В настоящее время столичные школы переполнены почти в 2,5 раза. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348620/
