Нурдан Орунтаев ознакомился с ходом строительства детсада в Кочкорском районе

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом строительства нового детского сада на 120 мест в селе Көк-Жар Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, детский сад будет двухэтажным.

«В нем предусмотрены спальни, просторные игровые комнаты, современно оборудованная кухня, медицинский пункт, музыкальный и спортивный залы, методические кабинеты, все необходимые санузлы, системы отопления и вентиляции, а также благоустроенная и безопасная прилегающая территория. Общая площадь объекта 1 тысячу 860 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Объект финансируется из президентского фонда, а строительство началось в октябре текущего года.