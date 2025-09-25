10:10
Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан

Сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Британии UKEF намерен Кыргызстан. Вопрос в ходе встречи обсудили заместитель министра иностранных дел КР Медер Абакиров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Бишкеке Николас Боулер.

В повестке дня также затронуты приоритетные направления кыргызско-британского сотрудничества в экономической, торгово-инвестиционной, банковской и горнорудной отраслях.

Особое внимание уделено ходу реализации проекта с компанией Concrete Canvas по строительству завода, а также с компанией Boston Consulting Group (BCG) в рамках разработки стратегии развития сектора критических минералов.

Стороны договорились продолжить работу по организации визитов и переговоров на высоком уровне для поддержания политических контактов.
