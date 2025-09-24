21:35
Общество

В Вашингтоне неизвестные установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки

Фото из интернета

Статуя Трампа в компании Джеффри Эпштейна появилась на Национальной аллее в Вашингтоне. Об этом сообщает издание The Guardian.

Бронзовая статуя изображает президента Дональда Трампа и осужденного за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних бизнесмена Джеффри Эпштейна. Они держатся за руки, радостно улыбаясь.

Статуя установлена анонимными авторами как часть художественной провокации. Согласно табличке у основания, работа отмечает долговечную связь между президентом Дональдом Трампом и его «ближайшим другом» Джеффри Эпштейном.

из интернета
Фото из интернета
По данным источников, для возведения объекта был получен официальный разрешительный документ от Службы национальных парков, позволяющий статуе оставаться в Аллее до воскресенья.

Как отметили в издании, монумент имеет явные художественные и тематические сходства с предыдущими арт-объектами, критикующими 45-го президента США. Среди них-скульптура бронзовой кучи навоза на заседании Конгресса в память о событиях 6 января и работа под названием «Одобрено диктатором», изображавшая золотой палец вверх, сокрушающий корону Статуи Свободы. Новая работа вновь акцентирует внимание на давних и спорных отношениях Трампа и Эпштейна.

Белый дом отреагировал на появление скульптуры с критикой.

«Либералы вольны тратить свои деньги как хотят, но ни для кого не новость, что Эпштейн знал Дональда Трампа, потому что именно Дональд Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба за то, что тот вел себя как маньяк», — говорится в официальном заявлении администрации президента.

Справка 24.kg

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер, который в 2019 году оказался в центре скандала из-за обвинений в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. У него были связи с влиятельными политиками, бизнесменами и знаменитостями, что сделало дело еще более громким. В том же году его арестовали, но вскоре он был найден мертвым в тюрьме.

В социальных сетях большую огласку обрел его частный остров на Виргинских островах США, который получил название «остров педофилов» или «остров разврата», потому что, по показаниям свидетелей и расследованиям, там происходили вечеринки и насилие над детьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344756/
