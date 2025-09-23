15:59
Кадырбек Атамбаев: Видео с мусором — провокация против семьи

Скандал вокруг видео, на котором супруга бывшего президента Кыргызстана Раиса Атамбаева оставляет пакет с мусором в подъезде, получил продолжение. На ситуацию отреагировал сын Алмазбека Атамбаева Кадырбек.

Сын бывшего президента Кадырбек Атамбаев: Видео с мусором — провокация против семьи

В своем аккаунте в соцсетях он сообщил, что в тот же день его мать госпитализировали.

«Главврач еще четыре дня назад настаивал на госпитализации, но мест в больнице не было. Лишь накануне удалось это сделать. Здоровье мамы сильно пошатнулось после недавнего выселения», — написал Кадырбек Атамбаев.

По его словам, пакет оставлен временно, чтобы предупредить коллег в КГМА о госпитализации, и позже мать вернулась бы, чтобы вынести его в контейнер. «Но в КГМА она задержалась, а когда вернулась, пакета уже не было. С охранником она даже обсуждала, куда он делся», — отметил сын бывшего главы государства.

Он также заявил, что публикация видео — это попытка очернить семью.

С комментарием выступил и председатель ТСЖ дома, где проживает семья. Кенеш Нуралиев подчеркнул, что жильцы шокированы утечкой записи. «Камеры с нашего дома мы не передавали. Все соседи знают, что Раиса Атамбаева всегда выносит мусор строго до контейнера. В тот день она действительно оставила пакет на короткое время, но позже вернулась, чтобы забрать его. Это провокация, пакет простоял не более часа», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344575/
