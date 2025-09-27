Маньяк из Висконсина, драмы и боевики. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (29 сентября — 5 октября) обращает на себя внимание очередная история серийного убийцы из Висконсина. Для любителей длинных мыльных опер — продолжение сразу трех сериалов об экстренных службах Чикаго — полиции, пожарных и скорой помощи. Есть пара комедий, включая спортивную, детский сериал и драматическое аниме.

Главный инспектор Мегрэ — восходящая звезда Парижской судебной полиции. Он берется за самые запутанные преступления, с которыми не способны справиться другие сотрудники.

2 «Монстр: История Эда Гейна», ужасы, премьера (3 октября)

В замерзших полях сельского Висконсина 1950-х годов дружелюбный и кроткий затворник по имени Эдди Гейн тихо жил на ферме, не привлекая к себе лишнего внимания. Никто и подумать не мог, что на деле Гейн является серийным убийцей, чьи преступления навсегда изменят ход американской истории.

3 «Полиция Чикаго», боевик, 13-й сезон (1 октября)

Драматическое шоу, являющееся частью большой франшизы о сотрудниках спасательных служб Чикаго. Производством сериала занимался канал NBC. Сюжет фокусируется на представителях полицейского патруля и отдела расследований, которые разыскивают причастных к преступлениям, происходящим на улицах города, и охраняют спокойствие жителей. Все герои так или иначе связаны с персонажами других ответвлений франшизы.

4 «Чикаго в огне», боевик, 14-й сезон (1 октября)

Многосерийное американское шоу, производством которого занимается телеканал NBC. Этот сериал входит в общую франшизу, рассказывающую о непростых буднях сотрудников срочных служб разных подразделений Чикаго. Главные герои работают в пятьдесят первом отделении пожарной службы города и каждый день спасают жизни. Параллельно каждый из них сталкивается с личными драмами. Например, лейтенант Кейси не может пережить разрыв с любимой. Кроме того, он находится в постоянных конфликтах с другими членами команды, что негативно влияет на их работу.

5 «Медики Чикаго», драма, 11 сезон (1 октября)

Американское многосерийное шоу, являющееся частью франшизы о работниках срочных служб. Все они базируются в Чикаго. Премьера пилотной серии состоялась в 2015 году на телеканале NBC. Сериал повествует о работе группы медиков скорой помощи, которая спасает жителей штата Иллинойс. Среди них — бывший пластический хирург, медсестра с братом-интерном, педиатр, прибывший из далекого Сиэтла, чтобы пройти дополнительную практику в медицинском отделении Чикаго.

6 «Чад Пауэрс», спортивная комедия, премьера (30 сентября)

Когда плохое поведение разрушает карьеру звездного квотербека Расса Холлидэя в колледже, он переодевается и присоединяется к испытывающей трудности футбольной команде на юге страны под именем талантливого и обаятельного Чада Пауэрса.

7 «Закрыть гештальт», комедия, второй сезон (29 сентября) «Закрыть гештальт», комедия, второй сезон (29 сентября)

В центре событий — водитель такси, чья жизнь неожиданным образом меняется в одночасье. Чудом уцелев после несчастного случая, герой приобрел необыкновенный дар общения с духами покойников. Новоиспеченный медиум сталкивается с трудностями. Ему приходится совмещать свою обычную жизнь, полную личных проблем, и беседы с настойчивыми беспокойными душами, каждая из которых взывает о помощи. Большинство обращений с того света связано с незакрытыми гештальтами...

8 «Любопытная Варвара», детский, второй сезон (2 октября)

В центре событий оказывается 10-летняя Варя Смородина, которую вполне можно назвать настоящим вундеркиндом. Для своих лет девочка выросла невероятно проницательной, смышленой и эрудированной. Она отлично осведомлена обо всем, что касается криминалистики, и хочет стать детективом, как ее дед. Отправившись на летние каникулы в поселок, Варя сталкивается с множеством загадочных преступлений. Она принимается за расследования вместе со своим новым приятелем — сельским мальчишкой.

9 «Няня Оксана», комедия, премьера (29 сентября)

Оксана прилетает из Краснодарского края к жениху в Москву, но тот неожиданно бросает ее. Оставшись в столице, девушка устраивается няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

10 «Семья шпиона», аниме, третий сезон (4 октября)

Японский аниме-сериал по одноименной манге. Лойд Форджер, известный под кодовым именем Сумрак, получает новое секретное задание. Но для успеха своей миссии он должен обзавестись фиктивной семьей. Мужчина не видит в этом особой проблемы, тем более под рукой оказывается обаятельная мать-одиночка Йор с милой дочерью Аней. Лойд с радостью соглашается стать их идеальным отцом семейства. Вот только он даже не догадывается, что его «жена» — вражеский агент-убийца, а «дочь» — телепат.

11 «Синий оркестр», аниме, второй сезон (5 октября) «Синий оркестр», аниме, второй сезон (5 октября)

Герой аниме-сериала — одаренный молодой скрипач Хадзиме Аоно. Звуки любимого инструмента окружали его с рождения, ведь примером для него всегда служил отец — тоже музыкант. Но развод родителей болезненно ранил Хадзиме. Парень потерял интерес к скрипке и как будто лишился своей души. Все изменило знакомство с одноклассницей в новой школе. Влюбленная в музыку девушка рассказала ему, что мечтает поступить в престижный юношеский оркестр, и парень тоже решил попробовать свои силы.

