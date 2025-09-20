Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (22 — 28 сентября) стартует очередной сезон японского триллера «Алиса в Пограничье». Он точно понравится любителям загадок и сериалам в стиле «игр в кальмара». Интересными могут оказаться драмы «Ученый» и «Дом Гиннесса». Вообще на неделе много премьер, включая мистические и криминальные сериалы. Есть также комедии, вестерн и мультфильмы.

1 «Алиса в Пограничье», фантастика, третий сезон (25 сентября) «Алиса в Пограничье», фантастика, третий сезон (25 сентября)

Японское шоу в жанре фантастического триллера. Действие разворачивается вокруг парня по имени Рехэй Арису. Из-за своей дикой страсти к играм он теряет хорошую работу, ругается с отцом и братом. В итоге герой встречается с двумя своими друзьями, у которых схожие проблемы в жизни. Во время прогулки троица видит странный салют, после чего оказываются внутри совершенно иной реальности. По неизвестным причинам они попадают в игровую версию Токио — непредсказуемую и смертельно опасную. Друзья вынуждены участвовать в жестоких соревнованиях, проигрыш в которых означает гибель как в виртуально мире, так и в реальном. Похоже на «Игру в кальмара», но гораздо глубже по смысловому наполнению и эмоциям.

2 «Ученый», драма, премьера (26 сентября)

О ней никто никогда не слышал, но где-то в Соединенных Штатах Америки есть сверхсекретный следователь — молодая женщина, известная как Ученый (The Savant). Она под прикрытием проникает в различные онлайн-группы ненависти, чтобы добыть ценнейшую информацию и узнать, кто их возглавляет. Главная цель этой бесстрашной и мужественной женщины состоит в ликвидации самых жестоких людей в стране. Савант не остановится ни перед чем, пока опасные преступники, представляющие угрозу безопасности мирного населения, не будут устранены.

3 «Дом Гиннесса», историческая драма, премьера (25 сентября)

4 «Таргет», мистика, премьера (25 сентября)

Сериал исследует последствия смерти пивоваренного магната Бенджамина Гиннесса и влияние его проницательного завещания на его взрослых детей Артура, Эдварда, Энн, Бена и партнеров, связанных с процветающей империей Гиннесса.

Старшеклассник Марк живет обычной жизнью: школа, друзья, первая любовь. Но все меняется, когда в его ленте начинают появляться странные таргетированные объявления, точно предсказывающие события, которых еще не было. Сначала это кажется шуткой алгоритмов, но предупреждение о грядущем пожаре в школе заставляет Марка бороться за доверие друзей и времени, чтобы предотвратить катастрофу.

5 «Подноготная», криминальная драма, премьера (23 сентября)

Действие сериала разворачивается в штате Оклахома, США. Здесь живет человек, который «знает слишком много». В загадочном герое угадывается черты Ли Роя Чэпмана — американского историка, публициста и активиста, изменившего взгляд на историю расового насилия в Талсе, штат Оклахома. Мужчина доказал связь одного из основателей Талсы, Тейта Брейди, с Ку-клукс-кланом. Чэпман неоднократно создавал арт-объекты, посвященные замалчиваемым аспектам истории города, и собрал обширный архив материалов, раскрывающих подробности резни в Талсе 1921 года и системы расовой сегрегации.

6 «Отель на побережье», боевик, премьера (24 сентября)

Вскоре после того, как Дэниел начинает работать в отеле, одна из дочерей владельца исчезает. Он должен сделать все возможное, чтобы найти ее и вернуть домой, одновременно решая постоянно меняющиеся проблемы эксклюзивных постояльцев отеля.

7 «Медленные лошади», триллер, пятый сезон (24 сентября)

Британский сериал основывается на цикле произведений Мика Херрона. В центре события команда британских разведчиков, которые совершили серьезные промахи во время службы, тем самым разрушив свою профессиональную карьеру. Теперь им приходится работать в подразделении MI5 под названием Slow Horses. Шпионы работают под предводительством Джексона Лэмба — весьма талантливого агента, чья карьера не удалась из-за его чрезмерной эксцентричности.

8 «Билли Кид», вестерн, третий сезон (28 сентября)

Это история особенного преступника по имени Билли Кид. Уильям Генри Маккартни родился и вырос в Ирландии. Он попал на американскую границу, а позже сыграл ключевую роль в битве округа Линкольн в 1878 году. Билли Кид всю свою жизнь находился вне закона, но он не выбирал такой путь и совершал преступления, не руководствуясь личной выгодой. Жизнь обаятельного ковбоя и эмигранта пришлась на период создания новой Америки.

9 «Убийство в маленьком городке», криминал, второй сезон (24 сентября)

10 «Одни дома», комедия, премьера (22 сентября) «Одни дома», комедия, премьера (22 сентября)

Бывший полицейский, приехавший из большого города в небольшой поселок для восстановления своего душевного равновесия, обнаруживает, что и здесь его навыки понадобятся. Несмотря на кажущуюся тишину и спокойствие, в городе начинают происходить загадочные убийства. Детективу предстоит вновь собрать всю свою волю и использовать способности блестящего сыщика, чтобы вместе с напарницей распутать мрачные тайны этого небольшого городка.

Юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и 6-летний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы — это четверо детей Акимовых. Как любые ребята их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и (самое важное) вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?

11 «Марвел Зомби», мультфильм, премьера (24 сентября) «Марвел Зомби», мультфильм, премьера (24 сентября)

События сериала разворачиваются в альтернативной киновселенной Marvel. Сюжет следует за представителями нового поколения персонажей, которые оказывают сопротивление ходячим мертвецам. Все герои оказались заражены вирусом, который обратил их в зомби. Инфекция распространяется при взаимодействии с кровью жертвы, чаще всего, через укус заразившегося. С тех пор нежить продолжает постоянно распространяться. Люди вынуждены сражаться с зомби.

12 «Симпсоны», мультфильм, 37 сезон (28 сентября) «Симпсоны», мультфильм, 37 сезон (28 сентября)

Многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается телеканал FOX. Этот сериал является одним из самых продолжительных в истории телевидения: он выходит уже на протяжении 30 лет — с 1989 года. Сюжет мультсериала разворачивается вокруг типичной американской семьи, проживающей в Спрингфилде. Глава семейства — лысеющий алкоголик по имени Гомер пытается подзаработать денег для детей и собственных маленьких радостей, пока его жена Мардж хозяйничает по дому и заботится о здоровье и благополучии Барта, Лизы и Мэгги.

