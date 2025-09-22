Мэрия Бишкека и правительство Москвы подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в сфере цифровизации управления городом. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Документ предусматривает обмен опытом, внедрение инновационных решений и реализацию совместных проектов, которые помогут повысить эффективность управления городской средой и улучшить качество жизни жителей.

Фото мэрии. Бишкек и Москва договорились развивать «умную» инфраструктуру городов

Соглашение заключено в рамках форума «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС», где столицу Кыргызстана представлял директор муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» Жумамүдүн Жумалиев.

Участники форума обсудили современные ИТ-решения для жилищно-коммунального хозяйства и поделились успешными практиками автоматизации коммунальных процессов.

Согласно меморандуму, Бишкек и Москва проведут совместные консультации, семинары и конференции, будут обмениваться профессиональным опытом и укреплять связи между профильными организациями и бизнес-сообществами двух столиц. Подписанты выразили уверенность в том, что партнерство станет основой для развития «умной» городской инфраструктуры и устойчивого цифрового прогресса.