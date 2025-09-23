Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе

На прошлой неделе, 19 сентября, в Бишкеке открыли памятник Нузупу Эсенбай уулу — видному государственному деятелю XIX века. Однако не обошлось и без критики. Если одни указывали на ошибку в написании титула, где слово «Мин башы» должно писаться слитно, другие «нашли ошибки» в годах его жизни. Третьи задались вопросом, откуда взят образ Нузупа, ведь фотографии или портреты не сохранились?

Нашлись и те, кто и вовсе подверг сомнению факт самого существования личности, указав, что он жил лишь в романе писателя Тологона Касымбекова «Сломанный меч». Мы решили разобраться, насколько правы критики.

Продливший жизнь государства на 30 лет

По словам известного историка, председателя фонда исторического и культурного наследия «Мурас» Кыяса Молдокасымова, Нузуп Эсенбай уулу — реальная историческая личность, и он действительно занимал высокий пост в Кокандском ханстве.

Что касается достоверности годов его жизни (1794 — 1844. — Прим. 24.kg), то не только у него, но и у многих других исторических личностей того периода даты рождения указывались приблизительные, на основе научных предположений.

Фото Жогорку Кенеша. Памятник Нузупу минбашы

Кыяс Молдокасымов рассказал и о его исторической роли в спасении Кокандского ханства в 1840-е годы: «В 1842-м бухарский эмир убил кокандского хана Мадалы и расформировал ханство, сделав кокандские земли одним из регионов Бухарского эмирата. Управлять регионом назначил Ибрагима-Хаяла парваначи. На протяжении трех месяцев он беспредельничал. Росло недовольство».

Чтобы восстановить ханство, Нузуп минбашы собрал войско, поехал в Талас и уговорил проживающего там Шералы хана приехать в Коканд. В местности Сафед-Булан при участии Алымбека датки из Алая, лейлекских кыргызов, кыпчаков, узбеков, таджиков Шералы избрали ханом Кокандского ханства. После из Коканда изгнали бухарцев. Затем Нузуп минбашы организовал и возврат всех территорий Кокандского ханства, восстановив государство.

«Если бы Нузуп не вышел с инициативой восстановить ханство, не посадил бы на трон Шералы хана, то Кокандское ханство закончило бы свое существование еще в 1842 году», — рассказал историк.

История памятника

В Министерстве культуры 24.kg сообщили, что вопрос исправления надписи на памятнике не в их компетенции.

«Вопрос исправления надписи пока не стоит. Мы только его установили, и нет оснований для исправления», — удивленно сказал председатель общественного фонда «Нузуп минбашы» Кылычбек Эркинбеков.

Его реакция стала понятна после того, как он рассказал историю установки монумента.

Оказалось, идея появилась еще в далеком 1998 году. Активно продвигать ее начали в 2010-м. Инициаторы несколько раз обращались в мэрию Бишкека с просьбой выделить землю под установку памятника.

«Нам два раза обещали выделить участок. Первый раз на территории парка Победы. Затем возле нынешнего ресторана «Ала-Тоо», где сейчас уже построили автозаправочную станцию», — рассказывает глава ОФ.

В итоге участок так и не дали.

Только в последние годы при поддержке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу удалось решить вопрос о земле под памятник. Большую часть финансирования взяли на себя жители сел Аксыйского района, а с постаментом помогла мэрия столицы.

Памятник изготовил скульптор Сейитбек Калбаев из Ошской области. По словам Кылычбека Эркинбекова, они сами рассказывали ему предполагаемую внешность Нузупа минбашы.

«Мы его земляки. Наши аксакалы описывали, которые, в свою очередь, помнят по рассказам своих отцов, что Нузуп минбашы был человеком с очень суровым взглядом, светлой кожей, овальным лицом и имел небольшую бородку, а также шрам на лице от меча», — рассказал председатель общественного фонда.