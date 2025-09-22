11:44
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Проект молодежной стажировки для безработных будет продолжен — решение кабмина

Реализация пилотного проекта по стажировке для безработной или ищущей работу молодежи будет продолжена в Кыргызстане. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции уже дано поручение, а Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено оказывать содействие Минтруда.

В документе отмечается, что участники пилотного проекта в 2025-2027 годах будут получать стипендию в размере 8 тысяч 600 сомов. Финансирование обеспечено за счет средств, предусмотренных в рамках соглашения между КР и Международной ассоциацией развития по проекту «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда».

Распоряжение кабмина действует до 30 апреля 2027-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344308/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
В Кыргызстане за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 46,9 тысячи безработных
В Кыргызстане снизилась безработица — Нацстатком
Кыргызстанцы смогут учиться в вузах провинции Сычуань КНР
В Кыргызстане более 52 тысяч безработных — Минтруда
Гражданам КР выделили 125 грантовых мест для обучения в учреждениях СУАР
Кипр предоставляет стипендии студентам из Кыргызстана
В Кыргызстане сокращается численность безработных — ЕЭК
В Минтруда рассказали о занятости населения и сколько человек нашли работу
МОТ: В Центральной Азии самый низкий уровень безработицы в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
22 сентября, понедельник
11:34
Проект молодежной стажировки для безработных будет продолжен — решение кабмина Проект молодежной стажировки для безработных будет прод...
11:30
В Бишкеке сообщили о минировании школы № 84
11:14
Комитет одобрил законопроект об утверждении 17 апреля Днем знаний для взрослых
11:04
Водителей просят не мешать реконструкции северной объездной дороги Бишкека
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября