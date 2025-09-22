Реализация пилотного проекта по стажировке для безработной или ищущей работу молодежи будет продолжена в Кыргызстане. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции уже дано поручение, а Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено оказывать содействие Минтруда.

В документе отмечается, что участники пилотного проекта в 2025-2027 годах будут получать стипендию в размере 8 тысяч 600 сомов. Финансирование обеспечено за счет средств, предусмотренных в рамках соглашения между КР и Международной ассоциацией развития по проекту «Укрепление программ социальной помощи и рынка труда».

Распоряжение кабмина действует до 30 апреля 2027-го.