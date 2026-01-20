Повысить стипендии кыргызстанским спортсменам предлагают в Жогорку Кенеше. Об этом на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи высказался депутат Умбеталы Кыдыралиев.

По его словам, необходимо пересмотреть размер государственных стипендий спортсменам.

Народный избранник отметил, что сейчас максимальная выплата составляет 60 тысяч сомов, но из-за роста цен и инфляции такой размер для спортсменов высокого уровня недостаточен. Он просит кабмин рассмотреть возможность повышения выплат.

Глава Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту Казыбек Молдажиев сказал, что согласен с постановкой вопроса и стипендии нужно повышать с учетом инфляции. По его словам, планируется пересмотреть вопрос выплат, включая изменения, касающиеся победителей Олимпиад и Паралимпиад.