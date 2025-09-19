Русский театр драмы показал спектакль «Вий» на фестивале в Петрозаводске

С 10 по 19 сентября в Петрозаводске (Карелия, Россия) прошел масштабный форум русскоязычных театров. Об этом сообщили в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова.

Актеры Государственного национального русского театра драмы представили премьеру мистического спектакля «Вий» в постановке Вячеслава Виттиха.

Как отметили в ГНРТД, спектакль «прошел с большим успехом, вызвав бурю положительных эмоций у зрителей и оставив у них неизгладимое впечатление».

«Артисты продемонстрировали высочайший уровень мастерства, погрузив зрителей в атмосферу мистического ужаса и народных поверий. Каждый выход на сцену был наполнен энергией, страстью и глубоким пониманием материала. «Вий» в исполнении артистов из Кыргызстана — это не просто пересказ классического произведения, а яркое, самобытное прочтение, которое заставляет задуматься о вечных темах добра и зла, веры и неверия, страха и мужества», — говорится в сообщении.

Тема фестиваля «Театральная осень» 2025 года — «Играем классику». В афише были спектакли коллективов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.