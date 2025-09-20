В Бишкеке 20 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — 5-й микрорайон, 4, 19/3, 22, 22/1;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Долон-Бий, Ахунбаева), село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия), жилмассив «Мурас-Ордо».

19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

Памятные даты

День предпринимателя Кыргызской Республики

Дату установило правительство постановлением от 20 октября 2000 года, признавая весомый вклад предпринимателей в экономику страны, учитывая значимость и важность развития предпринимательства как одной из главных движущих сил прогресса.

В независимом Кыргызстане благодаря социально-экономическим реформам сформировалось отечественное предпринимательство, представляющее собой мощную общественно-политическую силу.

Традиционно к празднику в разных городах предприниматели организуют семинары, конференции, выставки, связанные с вопросами ведения бизнеса.

Всемирный день чистоты

Согласно резолюции 78/122 Генеральной ассамблеи ООН, принятой 8 декабря 2023 года, ежегодно 20 сентября решено отмечать Всемирный день чистоты (World Cleanup Day).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Султан Ибраимов

Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.

Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал десять лет. Был также председателем президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978-1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.

В бытность первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.

Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.

4 декабря 1980-го убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.

В честь Султана Ибраимова названа улица в Бишкеке.

Куда сходить