Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России. Что в него войдет

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в 19-й пакет санкций в отношении России. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

Эти меры были согласованы сегодня, но странам — членам Евросоюза еще предстоит проголосовать за новый пакет, в который вошли:

запрет на импорт российского сжиженного газа;

теневой флот: в санкционный список добавят еще 118 судов;

запрет на любые сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью»;

санкции в отношении тех, кто покупает российскую нефть в обход санкций, включая Китай;

запрет на транзакции с еще большим числом российских банков, а также с банками в третьих странах, которые связаны с «альтернативными российскими платежными системами»;

ограничения в работе криптобирж и запрет на транзакции в криптовалютах;

ограничения на транзакции в специальных экономических зонах.

Кроме того, в санкционный список будут внесены 45 компаний (как российских, так и зарубежных), которые предоставляют прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.